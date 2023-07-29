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90'lı yıllara ait ne varsa bu evde

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Giriş: 29.07.2023 17:21
Güncelleme:29.07.2023 17:22
Üsküdar'daki bir ev sizi nostaljik bir yolculuğa çıkararak 90'lı yıllara götürüyor. Tüplü televizyonlar, dantelli vitrinler, çocukluğumuzun unutulmaz oyunları hepsi dün gibi akıllarda. İşte zamanın donduğu o ev.
90’lı yıllara ait ne varsa bu evde
90'lı yıllara ait ne varsa bu evde
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