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90 yıllık icra yoluyla çocukların teslimi uygulaması bitti

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 14:57
Boşanma sonrası çocukların icra yoluyla teslimi uygulaması doksan yıl sonra kapandı. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri bugün başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel değerlendirdi.
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