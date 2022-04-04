04 Nisan 2022, Pazartesi
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90 yıllık icra yoluyla çocukların teslimi uygulaması bitti
Boşanma sonrası çocukların icra yoluyla teslimi uygulaması doksan yıl sonra kapandı. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri bugün başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel değerlendirdi.