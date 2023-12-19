9 yıllık evlilik tek celsede bitti: Ya köpek ya ben dedi kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta inanılmaz bir olay yaşandı. Kocasının sokakta bulup eve getirdiği köpek için ‘Ya ben ya o' resti çekti. Adam köpeği seçince 9 yıllık evlilik tek celsede bitti.

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