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9 yıllık evlilik tek celsede bitti: Ya köpek ya ben dedi kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 11:14
İstanbul Esenyurt’ta inanılmaz bir olay yaşandı. Kocasının sokakta bulup eve getirdiği köpek için ‘Ya ben ya o' resti çekti. Adam köpeği seçince 9 yıllık evlilik tek celsede bitti.
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'Ya köpek ya ben' dedi kaybetti
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