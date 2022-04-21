9 yaşındaki Tahir 5 köpeğin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde başıboş dolaşan 5 sokak köpeği, arazide oynayan iki çocuktan 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın’ı hedef alarak saldırdı. Baldırında oluşan derin kesikler sebebiyle 15 dikiş atılan minik Tahir, ölü taklidi yaparak parçalanarak can vermekten kurtuldu.

Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde gerçekleşen olayda; 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanındaki arkadaşı ile birlikte evlerinin yanındaki boş araziye giderek oyun oynamaya başladı.

5 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Tam o esnada çevrede devamlı bulunan başıboş 5 köpek, bir anda Tunçkın'ı hedef alarak baldırından ısırdı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.



"BEKLEMEMİŞ OLSA BELKİ DAHA FELAKET ŞEYLER OLACAKTI"

Geceleri dahi köpeklerden korkmaya başlayan oğlu için başka çocukların başına gelmemesi amacıyla seslenen anne Elveda Tunçkın, "Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak 'Anne köpek ısırdı' beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Yaramız bayağı bir derindi. Benim çocuğum değil, başkalarının çocuğunu ısırabilirdi. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi. Sokak köpekleri 5 tanesinden biri ısırmış hele birde çocuk, durmuş. Köpek ısırmış çocuğum beklemiş, beklememiş olsa belki daha felaket şeyler olacaktı. Isırdığını bırakınca kaçıp gelmiş eve ve çok kötüydü. Çocuğum; 'Anne çok kötüyüm' diyerek, acılar içinde ağlıyordu. Rüyalarında ise; 'Anne korkuyorum', 'Köpek ısırırsa tekrar' şeklinde söylüyordu. Gece uykusundan kalkıyordu" diye ifade etti.



"ISIRDIĞI YER DERİN"

Arkadaşıyla birlikte oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve geceleri uykusunda köpek görmeye başlayan Tahir Mert Tunçkın "Biz arkadaşımla oynamaya gitmiştik. Sonra köpek beni ısırdı, hızlıca eve geldim. Biraz korktum, acıdı. Isırdığı yer derin. Doktor, 'Buna dikiş atılmaz şuanda' dedi. Pansuman yaptı" dedi.



KAÇIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan saldırıdan sonra kaçma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukların olayın gerçekleştiği yere gitmesi ve ardından koşarak uzaklaşması yer aldı.