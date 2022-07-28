28 Temmuz 2022, Perşembe
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9 yaşındaki Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
Türkiye, teyzesi tarafından çöp eve kapatılan Muhammed Cem’i konuşmaya devam ediyor. 9 yaşındaki Muhammed Cem hala hastanede mi? Sağlık durumu nasıl? Çöp evde aylarca kilitli kalan 9 yaşındaki Muhammed Cem’e neden sahip çıkılmadı? Detaylar A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu aktardı.