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9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi taşladı, polis ekipleri gazlı müdahalede bulundu

9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi taşladı, polis ekipleri gazlı müdahalede bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 01:23
Başakşehir ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulundu.
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Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
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