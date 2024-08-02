02 Ağustos 2024, Cuma
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9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi taşladı, polis ekipleri gazlı müdahalede bulundu
Başakşehir ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulundu.