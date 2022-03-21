9 yaşındaki çocuk tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı

Eyüpsultan’da annesinin alışveriş yaptığı kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen çocuk, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin şüpheliyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor. Öte yandan şüphelinin, çocuğun başına vurduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.