9 yaşındaki çocuğa hakaret edip, biber gazıyla böyle saldırdı

Bursa'da arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olmasından dolayı bordo mavili kulüpten açıklama yapıldı.