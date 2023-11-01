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9 yaşındaki çocuğa hakaret edip, biber gazıyla böyle saldırdı

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Giriş: 01.11.2023 12:35
Bursa'da arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletiyle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuğun Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olmasından dolayı bordo mavili kulüpten açıklama yapıldı.
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