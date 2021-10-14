9 yaşındaki Berat kanalda boğulmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Adana’da sulama kanalında boğulan 9 yaşındaki Berat Coşan Göl’ün, komşularının 19 yaşındaki oğlu Anıl Songürer tarafından suya bırakıldığı ortaya çıktı. Olaydan 4 gün sonra vicdan azabı duyarak polis merkezine giden Songürer'in, "Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. Kanala girdi, yüzme bilmediği için duvardan tutuyordu, elini çekip suya düşürdüm. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum" dediği belirtildi. Songürer tutuklanırken, Berat’ın acılı annesi Songül Kılıç, "Günah olmayacağını bilsem, oğlumun öldüğü yerde kendimi suya atacağım" diyerek gözyaşı döktü.