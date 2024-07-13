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9. Yargı Paketi Komisyon’da kabul edildi! Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 13.07.2024 13:50
9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Kanun teklifi kabul edildi. Teklif ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılıyor.
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