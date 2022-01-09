9 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 9 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre, sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken 7 il için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar...