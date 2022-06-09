09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 9 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 9 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2022 15:45
Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 25 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sağanaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Meteoroloji hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Meteoroloji'den sağanak uyarısı gelirken, yağışların biteceği tarih de duyuruldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 9 Haziran hava durumu...
9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
9 Ocak hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Anne karga böyle kovaladı
Anne karga böyle kovaladı
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
Zehirli kobra paniği! Baba ve kızı...
Mars’ta toprak piramidi keşfedildi
Mars’ta toprak piramidi keşfedildi
Görenleri büyüledi! İki farklı ülkede...
Görenleri büyüledi! İki farklı ülkede...
Üsküdar’da iş görüşmesinde taciz iddiası
Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası
Miras kavgasında kan döküldü!
Miras kavgasında kan döküldü!
Korku dolu anlar! 2 metrelik dev yılan...
Korku dolu anlar! 2 metrelik dev yılan...
Kafatasının sırrı çözüldü!
Kafatasının sırrı çözüldü!
5. tostu yemeye çalışırken hastanelik oldu
5. tostu yemeye çalışırken hastanelik oldu
5. Etnospor Kültür Festivali başlıyor
5. Etnospor Kültür Festivali başlıyor
İBB 3 yılda 5 bin konutu ancak bitirebildi
İBB 3 yılda 5 bin konutu ancak bitirebildi
Daha Fazla Video Göster