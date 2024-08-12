9 kişiye mezar olan otobüsten yeni görüntü

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpmış, kazada 9 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. İşte o otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN