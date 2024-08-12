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9 kişiye mezar olan otobüsten yeni görüntü

9 kişiye mezar olan otobüsten yeni görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 12:38
Geçtiğimiz günlerde Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü 9 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında köprü ayağına çarpmış, kazada 9 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. İşte o otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı...
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9 kişiye mezar olan otobüsten yeni görüntü
9 kişiye mezar olan otobüsten yeni görüntü
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