20 Şubat 2024, Salı
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9 kişinin öldürüldüğü arazi kavgasında flaş detay! Askerlere de ateş açmışlar
Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle Taş ve Alyamaç aileleri arasında, 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilk müdahale eden ve üzerlerine ateş edilen 9 jandarma personelinin ifadeleri ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen askerler, olaya müdahale için gittiklerinde kendilerine de ateş açıldığını kaydetti. Yaşadıklarını anlatan askerlerden M.R.Y., "Bir yaralıyı çekerek alacağımız esnada tepelerden üzerimize ateş açıldı. Başımızın üzerinden mermiler geçiyordu, seslerini duyabiliyordum" dedi.