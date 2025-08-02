02 Ağustos 2025, Cumartesi
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9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü
Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yaşındaki Aden Ronya Soyal, sitenin 9. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü. Kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.