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9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 00:45
Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yaşındaki Aden Ronya Soyal, sitenin 9. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü. Kızı gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kızı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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9. kattan düşen 1 yaşındaki çocuk öldü
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