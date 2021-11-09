9 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 9 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.

9 Kasım 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar uyarısı birçok vatandaşı heyecanlandırdı. A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit hangi illere kar yağacağını açıkladı. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya ne zaman kar yağacak?