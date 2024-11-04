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9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyede

9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyede

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:55
Samsun'da emlakçıların “sahibinden.com”daki üyelik hesaplarını ele geçirip ‘sahte kiralık ev' ilanlarıyla 9 ilde 20 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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