9 Aralık hava durumu | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 9 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Meteoroloji uyarılarını yineledi. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a 4 gün boyunca yağmur yağacağı belirtildi. Marmara için fırtına uyarısı da yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri de açıkladı. Meteoroloji'nin açıklamasında çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleriyle birlikte trafik aksamalarına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.