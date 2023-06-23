"88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl 88 bin 430 Türk vatandaşının hacca gittiğini belirten Erbaş, hac kuralarının nasıl yapıldığını ayrıntılarını paylaştı, "Eski kayıtlılara hac kurasının çıkma şansı daha yüksek" dedi.