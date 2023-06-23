23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları "88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti"

"88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2023 08:56
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl 88 bin 430 Türk vatandaşının hacca gittiğini belirten Erbaş, hac kuralarının nasıl yapıldığını ayrıntılarını paylaştı, "Eski kayıtlılara hac kurasının çıkma şansı daha yüksek" dedi.
88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti
"88 bin 430 Hacımız bu yıl Hacca gitti"
Giresun’da sel! İşte böyle kurtarıldılar
Giresun’da sel! İşte böyle kurtarıldılar
Halk uyarıldı: Camları kapatın
Halk uyarıldı: Camları kapatın
Bağcılar’daki vahşi cinayette yeni detaylar!
Bağcılar'daki vahşi cinayette yeni detaylar!
Paw Guards’ın yöneticisi gözaltına alındı
Paw Guards’ın yöneticisi gözaltına alındı
İzmir’de deprem konutları tamamlanıyor
İzmir'de deprem konutları tamamlanıyor
Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yangın
Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın
Antalya’da şaşkınlık yaratan görüntüler
Antalya'da şaşkınlık yaratan görüntüler
55 günde kalıcı konut yapıldı
55 günde kalıcı konut yapıldı
İstanbul’da su seviyesi alarm veriyor!
İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor!
Temizlik işçilerinin yoğun gece mesaisi!
Temizlik işçilerinin yoğun gece mesaisi!
Fren yerine gaza bastı dükkanın içine daldı
Fren yerine gaza bastı dükkanın içine daldı
Daha Fazla Video Göster