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86 yaşında hala mesleğinin başında

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Giriş: 30.06.2023 17:43
İstanbul Eyüpsultan'da çalışan 86 yaşındaki bir ustayla tanıştıracağız sizleri. İdris Tanrıverdi. Minyatür teraziler yapıyor. Hatta o bu mesleği yapan, tek ve son usta.
86 yaşında hala mesleğinin başında
86 yaşında hala mesleğinin başında
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