08 Haziran 2023, Perşembe
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850 kilo büyükbaşın fiyatı 85 bin TL! Doğu ırkı kurbanlıklar batıdaki pazarlara gelmeye başladı
Hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar, batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı. Bu sene kurbanlık hayvan pazarlığının daha çekişmeli geçmesi bekleniyor.