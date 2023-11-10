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84 dairelik sitede tedirgin eden manzara! "Geceleri korku içinde..."

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Giriş: 10.11.2023 13:45
İstanbul Kartal'da bulunan 84 dairelik sitenin kolonlarında oluşan görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Site kolonlarında derin çatlaklar oluşurken, demirlerin pas içerisinde olduğu ve betonda deniz kumunun kullanılduğu görüldü.
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
84 dairelik sitede tedirgin eden manzara
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