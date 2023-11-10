10 Kasım 2023, Cuma
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84 dairelik sitede tedirgin eden manzara! "Geceleri korku içinde..."
İstanbul Kartal'da bulunan 84 dairelik sitenin kolonlarında oluşan görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Site kolonlarında derin çatlaklar oluşurken, demirlerin pas içerisinde olduğu ve betonda deniz kumunun kullanılduğu görüldü.