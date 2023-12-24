24 Aralık 2023, Pazar
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81 ilin 59’unda Cumhur İttifakı adayı olacak! MHP Manisa ve Mersin’de aday gösterecek
Cumhur İttifakı'nda hangi partinin nereden aday göstereceği netleşti. 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti 2'sinde MHP aday gösterecek. İki parti büyükşehir dışındaki 51 ilden 29'unda ortak aday çıkaracak. MHP Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanısıra Osmaniye, Kırklareli, Kars, Erzincan ve Bartın'da aday gösterecek AK Parti destekleyecek. Kalan illerde de AK Parti'nin adayına MHP destek verecek.