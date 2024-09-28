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81 ilde ruhsatsız silah operasyonu

81 ilde ruhsatsız silah operasyonu

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 08:55
81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek-26 operasyonları düzenlendi. 2 bin 511 silah ele geçirildi ve 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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