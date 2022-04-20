20 Nisan 2022, Çarşamba
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81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.