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81 ilde kumar uygulaması! 49 kişi gözaltına alındı

İHA
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Giriş: 20.04.2022 16:08
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 49 kişinin gözaltına alındığını, 170  iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.
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