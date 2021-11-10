10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 81 ilde 'Güven Huzur' uygulaması! Aranan 1111 kişi yakalandı

81 ilde 'Güven Huzur' uygulaması! Aranan 1111 kişi yakalandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2021 14:04
Emniyet ekipleri 81 il genelinde "Güven Huzur" uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu." ifadelerine yer verildi.
Otomobile çarpan motosikletli öldü
Otomobile çarpan motosikletli öldü
Gebze’deki servis kazasıyla ilgili korkunç iddia!
Gebze'deki servis kazasıyla ilgili korkunç iddia!
Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı
Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı
Bahçesine ekti görenler şoke oldu
Bahçesine ekti görenler şoke oldu
Kuşlar fırtınadan korunmak için Türk bayrağına böyle tutunmaya çalıştı
Kuşlar fırtınadan korunmak için Türk bayrağına böyle tutunmaya çalıştı
Samuray kılıcıyla vahşi cinayet!
Samuray kılıcıyla vahşi cinayet!
Afet toplanma alanı moloz yığınlarıyla kaplandı
Afet toplanma alanı moloz yığınlarıyla kaplandı
Kocaeli’de fabrika yangını!
Kocaeli'de fabrika yangını!
Kuvvetli rüzgar nedeniyle işyerinin çatısı uçtu
Kuvvetli rüzgar nedeniyle işyerinin çatısı uçtu
Sarıyer’de yangın paniği, sokağa döküldüler
Sarıyer’de yangın paniği, sokağa döküldüler
Aranan 1111 kişi yakalandı
Aranan 1111 kişi yakalandı
Yoğun siste Marmaray’da rekor yolcu
Yoğun siste Marmaray’da rekor yolcu
Daha Fazla Video Göster