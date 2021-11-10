10 Kasım 2021, Çarşamba
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81 ilde 'Güven Huzur' uygulaması! Aranan 1111 kişi yakalandı
Emniyet ekipleri 81 il genelinde "Güven Huzur" uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu." ifadelerine yer verildi.