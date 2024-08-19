19 Ağustos 2024, Pazartesi
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80 yıldır kangal köpeği yetiştiriyor! Kangal köpeğinin özelliği ne?
Bahri Çiçek 91 yaşında ve 80 yıldır Anadolu'nun aslanı kangallar yetiştiriyor. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası Köyü'nde yaşayan Çiçek, ömrünü kangal köpeklerine adadı. Ekibimiz ömrünü bu hayvanlara adayan Bahri Çiçek'in hikayesini kendisinden dinledi.