80 milyon ağaç kurtuldu! Geri dönüşümde ekonomiye büyük katkı

Türkiye'nin ambalaj kağıdı üretiminde çevreci bir adım attı. 5 milyon ton ambalaj kağıt geri dönüştürülerek. 80 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Detaylar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İşte detaylar…

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