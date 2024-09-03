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80 bin TL'lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı! O hırsız yakalandı, kapkaç anı kameralara yansıdı

80 bin TL'lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı! O hırsız yakalandı, kapkaç anı kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 00:55
Kayseri’de bir kadının 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını kapkaç yapan İ.K. (26), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi. Öte yandan kapkaç anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İ.K.'nın, takip ettiği kadının ziynet eşyasını kapkaç yaparak kaçtığı anlar yer aldı.
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