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8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 09:49
Küçükçekmece’de asayiş uygulamasında Yol kesmek suretiyle yağma” suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası araması bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
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