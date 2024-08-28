8 yaşındaki Narin’den hala haber yok! Her yer didik didik aranıyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ederken köye giriş çıkış yapanlar jandarma tarafından aranıyor.

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