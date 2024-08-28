8 yaşındaki Narin nerede? Kayalıktaki kan izleri incelendi Narin'e ait olmadığı tespit edildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir haftadır haber yok. Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ederken köye giriş çıkış yapanlar jandarma tarafından aranıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu bölgeden aktardı.

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