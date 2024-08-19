8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu! "Şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi

Adana’da 8 yaşındaki Baran’ın ölümüne sebep olan sürücü, “Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavileri devam ediyor.

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