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8 yaşındaki çocuğa komşusundan öldüresiye dayak kamerada!

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Giriş: 10.09.2023 16:03
Olay, Keçiören’in Çaldıran Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 8 yaşındaki Ensar E. ve arkadaşlarının oynadıkları top, yan taraftaki binanın bahçesine düştü. Bunun üzerine topun sahibi çocuğun annesi Pınar Ç., Ensar E.’yi topu alması için uyardı. İsteğinin reddedilmesi üzerine Pınar Ç., Ensar E.’ye fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bir süre darp edildikten sonra ablasının duruma müdahale etmesiyle kurtulan çocuk durumu ailesine anlattı. Olayla ilgili polise şikayette bulunan aile ise saldırgan kadına tepki göstererek adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
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