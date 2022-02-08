08 Şubat 2022, Salı
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8 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 8 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
Yağmurlu günler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların da düşeceği belirtildi. İstanbul'da bu akşamdan sonra havalar 4 derece daha soğuyacak. Açıklanan hava tahmin raporunda yağmur yağacak iller belli oldu. İstanbul'a gelecek hafta beklenen kar yağışı bu sabah Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Edirne'de başlayan kar yağışı İstanbulluları heyecanlandırdı.