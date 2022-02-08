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8 Şubat hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 8 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 08.02.2022 10:35
Yağmurlu günler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların da düşeceği belirtildi. İstanbul'da bu akşamdan sonra havalar 4 derece daha soğuyacak. Açıklanan hava tahmin raporunda yağmur yağacak iller belli oldu. İstanbul'a gelecek hafta beklenen kar yağışı bu sabah Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Edirne'de başlayan kar yağışı İstanbulluları heyecanlandırdı.
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