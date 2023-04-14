8 ilde eş zaman operasyon! 103 eyleme karışan örgüt çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında silahlı organize suç örgütünün lideri Barış Boyun'un cinayet ve kasten yaralama gibi eylemleri para karşılığında üçüncü kişilere yaptırdığı ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde 161 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Cinayet, terör gibi 103 eyleme karıştığı tespit edilen 131 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Barış Boyun ise İtalya'da yakalandı.

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