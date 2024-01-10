10 Ocak 2024, Çarşamba
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8 il için sarı kod uyarısı | Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Anadolu'da kar etkisini gösterirken yurdun Batısı da sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Öte yandan İstanbul'da da sağanak yağış etkili oluyor ve trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabirleri bölgelerden aktardı.