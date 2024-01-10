10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 8 il için sarı kod uyarısı | Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

8 il için sarı kod uyarısı | Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2024 08:56
Anadolu'da kar etkisini gösterirken yurdun Batısı da sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağdı. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Öte yandan İstanbul'da da sağanak yağış etkili oluyor ve trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabirleri bölgelerden aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havanın notları A Haber muhabirlerinde
Havanın notları A Haber muhabirlerinde
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Akaryakıt istasyonunda otomobil patladı
Akaryakıt istasyonunda otomobil patladı
Kaptan rahatsızlanınca vapur...
Kaptan rahatsızlanınca vapur...
Eğitime kar molası!
Eğitime kar molası!
Lüks rezidansta kanlı gece!
Lüks rezidansta kanlı gece!
Yemek savaşı kamerada! Böyle tokatladı
Yemek savaşı kamerada! Böyle tokatladı
Çorum’da korkutan deprem
Çorum'da korkutan deprem
İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!
İhanet iddiası ortalığı karıştırdı!
Ünlü fenomene “kaçırıldın” şakası
Ünlü fenomene “kaçırıldın” şakası
5 yaşındaki çocuk ezilerek can verdi
5 yaşındaki çocuk ezilerek can verdi
Bütün köy peşinde! Kayadan akıyor…
Bütün köy peşinde! Kayadan akıyor…
Daha Fazla Video Göster