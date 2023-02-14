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8. günde enkazdan umut çıkmaya devam etti! Karanlıktan gün ışığına

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 11:16
Depremin sekizinci gününde de enkaz altından sağ kurtulan depremzedeler tüm Türkiye'ye umut oldu. Afet bölgelerinden mucize hayatlar geliyor şimdi ekrana...
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