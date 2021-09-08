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8 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 08.09.2021 16:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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