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8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim müzede sergileniyor

A Haber
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Giriş: 31.01.2021 14:11
Güncelleme:31.01.2021 16:04
Tokat Müzesi'nde  8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. İşte Anadolu'da bulunan en eski yazılı eser...

Tokat Müzesi'nde 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. İşte Anadolu'da bulunan en eski yazılı eser...

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