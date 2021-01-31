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8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim müzede sergileniyor
Tokat Müzesi'nde 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. İşte Anadolu'da bulunan en eski yazılı eser...
Tokat Müzesi'nde 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. İşte Anadolu'da bulunan en eski yazılı eser...