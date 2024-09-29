8 asırlık Cami Kebir aslına uygun kapılarına kavuştu

Kayseri'de 8 asırdır ayakta duran ve 'ilk cuma camisi' olarak bilinen Cami Kebir'in 3 kapısı; aslına uygun şekilde yapılarak yerine takıldı. El oyma işçiliğiyle yapılan ve yapımı 8 ay süren kapıların camiye montajı yapılırken, Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu; "1 kapıda olan motifleri 3 kapıya da uygulamak suretiyle mutlu sona geldik" dedi.