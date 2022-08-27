7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü! İşte o kelimeler

Moğolistan’da bulunan Türk adının geçtiği en eski anıt olan İlteriş Kutluğ Kağan Anıtı’nın ön yüzündeki 19 satırdan 12’si çözüldü. Henüz ön okuması paylaşılan yazıttan kelimeler: “İnek yılının dokuzuncu ayı”, “tanrı oğlu”, “Kutlug Kağan: Türk”, “tümen: on bin”