27 Ağustos 2022, Cumartesi
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7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü! İşte o kelimeler
Moğolistan’da bulunan Türk adının geçtiği en eski anıt olan İlteriş Kutluğ Kağan Anıtı’nın ön yüzündeki 19 satırdan 12’si çözüldü. Henüz ön okuması paylaşılan yazıttan kelimeler: “İnek yılının dokuzuncu ayı”, “tanrı oğlu”, “Kutlug Kağan: Türk”, “tümen: on bin”