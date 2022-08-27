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7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü! İşte o kelimeler

AA
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Giriş: 27.08.2022 10:07
Moğolistan’da bulunan Türk adının geçtiği en eski anıt olan İlteriş Kutluğ Kağan Anıtı’nın ön yüzündeki 19 satırdan 12’si çözüldü. Henüz ön okuması paylaşılan yazıttan kelimeler: “İnek yılının dokuzuncu ayı”, “tanrı oğlu”, “Kutlug Kağan: Türk”, “tümen: on bin”
7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü!
7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü!
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