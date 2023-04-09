09 Nisan 2023, Pazar
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7'li Koalisyonda vekil krizi mi?
CHP’de vekil listesi mesaisi gece boyunca sürdü. Önce MYK, sonra Parti Meclisi toplandı. Listede Saadet Partili, DEVA partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. Bulunduğumuz saat dilimi içinde listenin YSK’ya teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.