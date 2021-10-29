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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

DHA
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Giriş: 29.10.2021 17:57
Şanlı Türk milletinin tarihinde yeni bir çağı başlatan ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet idaresinde yerini aldığı Cumhuriyet, 98 yıl önce ilan edildi. Türkiye genelinde 7'den 70'e Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm vatandaşlar ellerinde bayraklarla törenlere katıldı. İşte o 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler…
7’den 70’e 29 Ekim coşkusu
7’den 70’e 29 Ekim coşkusu
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