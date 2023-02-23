23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 7,7'lik depremin yeni görüntüsü

7,7'lik depremin yeni görüntüsü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2023 14:10
6 Şubat'ta meydana gelen 7,7'lik depreme ait yeni görüntü ortaya çıktı. Deprem sırasında Fırat Nehri üzerinde ışık patlamaları yaşandı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7,7’lik depremin yeni görüntüsü
7,7'lik depremin yeni görüntüsü
Enkaz altında 63 saat!
Enkaz altında 63 saat!
Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!
Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!
Enkaz alanı ’dağ’ gibi yükseliyor!
Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor!
Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü!
Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü!
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla...
Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla...
Miran’ı kurtaran itfaiyeciler gururlu
Miran'ı kurtaran itfaiyeciler gururlu
Sultangazi’de ilginç kaza kamerada!
Sultangazi'de ilginç kaza kamerada!
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Uzungöl, depremzedelere yuva oldu
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Bu görüntüyle tanındı! Ağlayarak anlattı
Daha Fazla Video Göster