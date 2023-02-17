7,7'lik depremin merkez üssü Pazarcık'ta derin sessizlik hakim

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde derin bir sessizlik hakim. Sokaklar enkaz yığınlarıyla dolu ve bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaymakamlık binasında bir AFAD merkezi kuruldu ve ilçenin ihtiyaçları buradan karşılanıyor. İlçe merkezinden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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