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752 gün komada kaldı! Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…

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Giriş: 01.06.2023 17:49
Antalya’da yaşayan Semih Taşdemir, 2015 yılında motosikletle trafik kazandı geçirdi ve tam 752 gün komada kaldı. Doktorların ‘bir daha ayağa kalkamaz’ demesine rağmen, adeta bir mucizeyi başaran Semih, hızlı iyileşerek sağlığına kavuştu. Hayata yeniden başladığı sırada, başına öyle bir şey geldi ki, bu kadarı da olamaz dedirtti.
Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…
Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…
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