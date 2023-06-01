01 Haziran 2023, Perşembe
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752 gün komada kaldı! Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…
Antalya’da yaşayan Semih Taşdemir, 2015 yılında motosikletle trafik kazandı geçirdi ve tam 752 gün komada kaldı. Doktorların ‘bir daha ayağa kalkamaz’ demesine rağmen, adeta bir mucizeyi başaran Semih, hızlı iyileşerek sağlığına kavuştu. Hayata yeniden başladığı sırada, başına öyle bir şey geldi ki, bu kadarı da olamaz dedirtti.