10 Mayıs 2022, Salı
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71 eserle Anadolu kadınını tuvale taşıdı
71 eserin bulunduğu 'Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız' sergisinin açılışında açıklamalarda bulunan Ressam Kamuran Kardaş, "Buraya gelen insanlar portrelerin gözlerine baksınlar" diye konuştu.