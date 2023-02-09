70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı

Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı. Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül Kaçan, Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.