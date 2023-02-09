09 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı
Kars'ta yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı. Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül Kaçan, Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.