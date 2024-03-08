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7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar

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Giriş: 08.03.2024 15:17
“İyilik Sarsın Dünyayı” sloganıyla çalışmalarına başlayan İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, bugüne kadar Türkiye dahil birçok ülkede insani yardım çalışmalarında bulundu. 6 Şubat Depremlerinde de Adıyaman’da yoğun faaliyetler gerçekleştiren dernek, şimdilerde ise Ramazan hazırlıklarını sürdürüyor.
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